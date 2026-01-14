В Самаре на Московском шоссе закрыты для движения две полосы из-за ремонта водовода

На Московском шоссе закрыты для движения транспорта две полосы в направлении центра, сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения связаны ремонтными работами на пересечении Московского шоссе и ул. Гастелло, 35б. Сотрудники компании устраняют повреждение на водоводе диаметром 500 мм. В «РКС-Самара» отмечают, что линия отключена, по оценкам специалистов, холодное водоснабжение в домах сохранено.

Ранее в пресс-службе компании сообщили, что на 14 декабря ремонтные работы запланированы еще по шести адресам: ул. Авроры, 109, ул. Главная, 32, пр. Кирова, 274а, ул. Ново-Садовая, 369, ул. Нагорная, 144 и ул. Банная 1. По этим и близлежащим адресам возможно отключение холодной воды. В течение дня адреса могут меняться.

Руфия Кутляева