В Челябинской области погрузка на ЮУЖД снизилась на 7% в 2025 году

За январь-декабрь 2025 года в Челябинской области по железной дороге отправили 32,3 млн т различных грузов. Показатель снизился на 7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Лидерами погрузки стали строительные грузы и черные металлы — по 12,3 млн т и 10,7 млн т соответственно. За предыдущий год также в 4,1 раза выросла погрузка железной и марганцевой руды, на 49% — каменного угля, на 20,7% - автомобилей и комплектующих, на 8,3% — метизов, а также на 3,2 увеличилось количество погруженных машин и оборудования.

В Курганской области за 2025 год отправили 1,1 млн т грузом, что на 5% больше, чем в 2024-м. Лидерами по объемам погрузки стали зерно (356,1 тыс. т), строительные грузы (315,2 тыс. т), промышленное сырье и формовочные материалы (134,9 тыс. т).

Ольга Воробьева