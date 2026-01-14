«Аэрофлот» сократил перевозки в 2025 году на 2%

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по итогам 2025 года перевезла 29,5 млн пассажиров. Это на 1,8% ниже уровня 2024 года. Пассажирооборот составил 99,9 млрд пассажиро-километров, увеличившись на 6%. Об этом сообщили в группе.

Снижение пассажиропотока объясняется внутренними и внешними факторами. Внутренние — программа «Шаттл». Она работает с июня 2024 года. По ней перевозки Москва — Санкт-Петербург были переданы авиакомпании «Россия».

Что касается внешних факторов, то в сообщении коротко говорится: «Снижение пассажиропотока… объясняется… также внешними факторами, не связанными с операционной деятельностью».