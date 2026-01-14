Бастрыкин взял на контроль дело об избиении мигрантом жительницы Татарстана

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на жительниц Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Поводом стало обращение жителя Татарстана в соцсети. По его словам, в январе этого года мигрант избил его знакомую и ее дочь.

Отмечается, что подобные противоправные действия со стороны этого же человека происходили ранее, однако обращения в правоохранительные органы результата не дали.

Анна Кайдалова