Свердловчанина осудили за оскорбление полицейского в интернете

Сысертский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю поселка Большой Исток (Свердловская область) за оскорбление сотрудника полиции в соцсетях. Об этом сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника, мужчину выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД по Свердловской области. Фигурант оскорбил полицейского в интернете еще в 2025 году. Установлено, что он ранее имел судимость за незаконный оборот наркотических средств и в настоящее время не трудоустроен.

Собранные материалы проверки оперуполномоченные передали в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

В ходе судебного заседания мужчина признал вину, выразил раскаяние и принес извинения потерпевшему. Суд назначил ему исправительные работы на срок четыре месяца с удержанием 5% заработной платы, а также постановил взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. руб.

«За оскорбление силовиков только в 2025 году заведено 106 уголовных дел. Еще 190 дел возбуждено по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении стражей правопорядка. И далеко не каждому из подозреваемых повезет так, как гражданину Ануфриеву. Тюремные нары за насилие тоже предусмотрены»,- резюмировал Валерий Горелых.

Полина Бабинцева