В Оренбуржье увеличат сброс воды на Ириклинском водохранилище в рамках подготовки к паводку

С четверга, 15 января, на Ириклинском водохранилище увеличат сброс воды с 60 куб. м до 90 куб. м в секунду. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решение об увеличении объема сброса воды принято, чтобы увеличить свободную емкость водохранилища к началу паводка 2026 года и исключить резкое повышение сбросных расходов в пик половодья.

Режим повышенного сброса установлен до 10 февраля. Он может быть скорректирован в любой момент при получении обосновывающих сведений. Вопрос увеличения объема сброса с гидроузла рассматривался на внеочередном заседании рабочей группы по регулированию режима работы Ириклинского водохранилища. После обсуждения предложения положительное решение поддержали на федеральном уровне.

Руфия Кутляева