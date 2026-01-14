Средняя зарплата жителей Ярославской области выросла до 71 498 рублей

Среднемесячная зарплата работников организаций Ярославской области в январе-октябре 2025 года составила 71 498 руб. Об этом сообщил вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Ярославской области Дмитрий Аминов со ссылкой на данные Ярославльстата.

По размеру номинальной зарплаты регион занимает 9-е место по ЦФО, уступая соседней Вологодской области на 8 тыс. руб. и опережая Костромскую почти на 11 тыс. руб., а также 49-е место по России.

«Реальная заработная плата (скорректированная на уровень инфляции) по итогам 10 месяцев 2025 года составила 104,0% к уровню аналогичного периода 2024 года»,— уточнил господин Аминов.

Алла Чижова