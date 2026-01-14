В Башкирии суд аннулировал брак бойца СВО, заключенный за неделю до контракта
Прокуратура Октябрьского района Уфы в суде добилась признания недействительным брака между ныне погибшим участником СВО и жительницей Уфы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, пара официально оформила отношения в апреле 2025 года, за неделю до подписания супругом контракта для службы в зоне боевых действий.
По обращению матери погибшего военнослужащего, прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что супруги не проживали вместе и не строили планов на будущее.