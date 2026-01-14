Самым посещаемым музеем Удмуртии в праздники стал комплекс имени Калашникова

Самым популярным музеем Удмуртии в новогодние праздники стал выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Калашникова в центре Ижевска. Его посетило почти 14,4 тыс. человек. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.

На втором месте по посещаемости находится музей-усадьба Петра Чайковского в Воткинске. Культурное учреждение за указанный период собрало 14,2 тыс. посетителей. Тройку замыкает Национальный музей Удмуртии с показателем почти 6,4 тыс. гостей.

Отдельно господин Соловьев привел статистику «театральных аншлагов». Больше всего зрителей — 10,2 тыс. человек — в новогодние праздники собрал Театр оперы и балета Удмуртии. На втором и третьем местах — Русский драматический и Национальный театры, собравшие 9,8 и 8,2 тыс. зрителей соответственно.