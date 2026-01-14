Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как выбрать хорошее средство для защиты от солнца, планируя отдых на склонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Сейчас самый сезон лыжных курортов, и зимнее солнце в горах — это отдельная история: высота, отражение от снега и ветер делают ультрафиолет по-настоящему агрессивным, поэтому хороший санскрин здесь не аксессуар, а часть обязательного ухода. Как, например, у Shiseido Expert Sun Protector Cream SPF 50+ — это один из самых устойчивых санскринов в high-end сегменте, который отлично держится на холоде и спокойно переживает целый день на склоне. Второй вариант — Clarins UV Plus Anti-Pollution SPF 50, существует и в travel-формате. У La Mer есть The SPF 50 UV Protecting Fluid — легкий флюид, который работает как защита и как часть ухода, особенно хорош в горах, где коже нужны и защита, и восстановление.

И отдельная тема — бальзамы для губ, желательно с SPF. Стоит обратить внимание на Cl de Peau Beaut UV Protective Lip Treatment SPF 30 — это полноценный уход с защитой. Shiseido Sun Protection Lip Treatment SPF 30 — легкий, комфортный и идеально подходящий именно для активного дня в горах. У Dior в линии Dior Solar есть Lip Balm SPF 30, а у La Mer The Lip Balm, который в паре с SPF-санскрином отлично работает именно в условиях ветра и холода.

Анна Минакова