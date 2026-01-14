Вечеринки стали деловыми

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о новом формате решения накопившихся скучных задач в кругу друзей.

Новый вирусный тренд среди зумеров и миллениалов: вместо шумного веселья они устраивают Admin Night. Смысл в том, чтобы встретиться с друзьями, но не гулять, а заниматься делом. Люди собираются с ноутбуками, телефонами, закусками, а иногда и вином, и, наконец, решают скучные задачи, которые долго откладывали. Все самое противное вместе делать как-то веселее — например, оплачивать счета, разбираться в налоговых вычетах, записываться на приемы к врачам, очищать почтовый ящик от рассылок.

Молодые люди так чувствуют себя лучше: выполнение административной работы вместе с другими снижает утомляемость, добавляет мягкую ответственность и превращает напряженную работу в непринужденный общий опыт. Каждый участник вечера как бы официально принимает на себя роль админа своей жизни, как настоящий взрослый. Одновременно возможность разделить груз этой ответственности с друзьями упрощает задачу. От этого становится легче, отмечают психологи. Тем более каждый выход из дома сегодня стоит дорого. А эмоциональное выгорание при этом стало частью повседневности.

Еще тенденция Admin Night созвучна идее отказа от культуры гиперпродуктивного образа жизни 2010-х. Бурные ночи заменяются коллективными умиротворяющими практиками, к тому же они сближают. Это вам не кричать другу на ухо в шумном баре и обнаружить после встречи, что ничего важного толком обсудить не удалось. Здесь все сидят вместе, делятся новостями — социализируются, не боясь показаться уязвимыми. В целом возвращаемся к истокам: раньше в деревнях собирались у камина и шили или вязали, теперь — сбор со смартфонами для удаления лишних подписок и фотографий. Во всем важно чувство плеча.

Яна Лубнина