Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему на фоне сокращения лотов такого формата растет их стоимость.

Доля студий в предложении классов «премиум» и «делюкс» снизилась до 2%. При этом за пять лет средний бюджет покупки такого формата в новостройках вырос на 76%, посчитали аналитики компаний «Аеон-Девелопмент» и NF Group. Предложение студий на первичном рынке элитной недвижимости, включая сегменты «премиум» и «делюкс», всегда было довольно ограниченным: их доля обычно не превышала 4% от общего количества экспонируемых квартир и апартаментов. В начале года насчитывалось менее 60 лотов такого формата в восьми новостройках. Большая часть экспонируемых студий представлена в премиальных проектах, в классе «делюкс» — единичные варианты. Лидером по объему предложения является масштабный жилой комплекс в районе Дорогомилово, где сосредоточено более половины лотов такого формата, — 29 студий.

В структуре первичного элитного рынка площади студий варьируются в диапазоне от 21 кв. м до 55 кв. м, а средняя площадь лота составляет 39 кв. м. В среднем студия в элитных новостройках Москвы обойдется покупателю в 52 млн руб., что на 75% дороже, чем пять лет назад. Тогда аналогичный лот стоил 29 млн руб. Но если в премиум-классе сейчас средний бюджет покупки составляет 43 млн руб., то в делюкс-классе средний чек вдвое выше — 90 млн руб. Элитный сегмент всегда был ориентирован на более крупные площади, поэтому даже в комплексных застройках с разнообразием предложения студии редко встречаются в квартирографии, отмечают эксперты. Такой формат предполагает расширение целевой аудитории, но при уверенности, что в определенном проекте он будет пользоваться спросом.

