Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, что дал миру бизнес американца Гарри Селфриджа.

15 марта 1909 года на лондонской Оксфорд-стрит собралась огромная толпа. Она ждала открытия нового магазина, владельцем которого был американец Гарри Селфридж. Его отец погиб во время Гражданской войны, и Гарри не понаслышке знал, как достаются деньги. Начав с должности складского рабочего, он дорос до совладельца крупнейшего чикагского универмага Marshall Field & Co. Но этого Селфриджу было мало. Он перебрался в Лондон, где еще неведом был американский размах, и открыл собственный торговый центр Selfridges. Это был универмаг нового типа с открытыми витринами, где товар можно было потрогать или померить, с ресторанами, читальней и даже комнатой релаксации. Но главное — с услужливыми продавцами, воплотившими в жизнь лозунг Селфриджа «Клиент всегда прав!» Так в мире появились торговые центры и Всемирный день защиты прав потребителя, который отмечается 15 марта, в день открытия Selfridges. Потому что как ты к клиенту, так и он к тебе.

Павел Шинский