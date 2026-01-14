Разговоры за рулем

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как работает персональный помощник BMW, созданный на базе Amazon Alexa+.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

На прошедшей в Лас-Вегасе выставке бытовой электроники CES 2026 было много чего и по автомобильной теме. Учитывая специфику выставки, на ней, разумеется, показывали не то, как автомобиль едет, а то, чем в нем можно заниматься и как с ним можно взаимодействовать не только с помощью руля и педалей. Особое внимание на этот раз было уделено дальнейшему совершенствованию голосового управления. Если вы, например, в Москве пользовались новой китайской машиной, оснащенной подобной функцией, то наверняка знаете, что авто понимает только четкие команды из специального словаря. Любая импровизация поставит ее в тупик. То есть если вы четко артикулируете: «Привет, Джили! Включи обогрев сиденья переднего пассажира на максимум», то команда скорее всего будет выполнена. Но если вы с куском бургера во рту скажете: «Что-то моему переднему пассажиру холодно», то, скорее всего, автомобиль заявит вам, что не знает такого музыкального трека.

Искусственный интеллект, которым сегодня снабжают электронных помощников водителя, вроде бы эту проблему снимает. Во всяком случае, представленный на выставке персональный помощник BMW, созданный на базе Amazon Alexa+, готов к естественному общению и нескольким вопросам в одной фразе. Чтобы показать, как это работает, в BMW сняли четырехминутный видеоролик. Дама едет за рулем нового кроссовера iX3 по Мюнхену и вдруг говорит: «Привет, BMW! А какая самая известная картина в мире и где я могу ее найти?» Помощник сразу говорит, что скорее всего это «Мона Лиза» авторства Леонардо да Винчи и находится она в Лувре, после чего предлагает проложить маршрут до Парижа. От себя добавлю, что ИИ мог бы на всякий случай сообщить об этом диалоге в полицию, потому что на фоне случившегося в прошлом году ограбления интерес к экспозиции Лувра может быть не праздным, а криминальным.

Дмитрий Гронский