Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, что помогает людям лучше понимать друг друга.

Эмоциональная мимикрия — это бессознательное подражание выражению лица, позе, интонации и другим сигналам собеседника. Так мы устанавливаем контакт, плетем тонкие нити той самой связи, чтобы стать ближе. И это инстинкт. Однако новые исследования показывают, что радость заразительна. Ученые из Польши и Германии провели серию экспериментов, в которых добровольцы смотрели короткие видеоролики: на них люди смеялись, грустили или сердились. В этот момент приборы фиксировали активность лицевых мышц испытуемых. На улыбку они реагировали активнее, чем на другие эмоции. Причем герои видео, чья радость копировалась чаще всего, получали самые высокие оценки по надежности, привлекательности и уверенности в себе. А испытуемые сами становились как будто бы добрее и охотнее делились баллами с другими игроками.

Ключевую роль в процессе понимания другого играют зеркальные нейроны. Этот феномен впервые описали итальянские ученые в 1990-х после исследований мозговой активности макак. После и у людей обнаружилась похожая реакция. И она может объяснять заразительный эффект, когда кто-то громко смеется или зевает. И именно благодаря зеркальным нейронам мы эмпатичны. Они оказываются чем-то вроде невидимых мостиков между людьми: позволяют прочувствовать чужие движения, понять намерения и сопереживать. Считается, что без этих нейронов люди не были бы людьми.

