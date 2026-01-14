Россельхознадзор отозвал декларацию на масло «Нижегородского резерва»

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл отозвало декларацию о соответствии на молочную продукцию у ООО ТД «Нижегородский резерв» из-за фальсификации сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 января 2026 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пробе сливочного масла «Крестьянское 72,5%», отобранной в ГУ ФСИН по Московской области, выявили говяжий жир (27,5%), не указанный в маркировке состава. Это вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности продукта. Декларацию о соответствии ООО ТД «Нижегородский резерв» признали недействительной.

Галина Шамберина