Банк ДОМ.РФ выделил 243 млн руб. на строительство первого аквапарка в Перми

Банк ДОМ.РФ выделил финансирование на строительство первого в Перми аквапарка в сумме почти 243 млн руб., сообщает пресс-служба банка. Общая стоимость инвестиционного проекта, включающего аквапарк с гостиницей, конгресс-центр и тематический парк оценивается в 13,8 млрд руб., площадь строительства составит более 89 тыс. кв. м. Аквапарк будет построен к концу 2027 года. Инициаторы проекта рассчитывают на посещаемость более 1 млн человек в год.

Директор подразделения «Туризм» Банка ДОМ.РФ Анна Малик сообщила, что первый транш позволит инвестору провести этап разработки проектной документации и приступить к строительству. Общая сумма финансирования проекта Банком ДОМ.РФ составит 10 млрд руб.

Напомним, строительство аквапарка запланировано в рамках возведения третьей очереди МФЦ «Эспланада», которую осуществляет ООО «Проспект Пермь».