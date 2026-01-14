В Татарстане закупят препарат для лечения онкозаболеваний на 16,3 млн рублей

В Татарстане на поставку лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний выделили 16,26 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В медицинские учреждения Татарстана поступит препарат «Брентуксимаб ведотин», который применяется при лечении ряда онкологических заболеваний. Планируется поставить 90 упаковок препарата. Стоимость одной упаковки составляет 180,7 тыс. руб. Поставка лекарственного средства предусмотрена в течение года.

Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

