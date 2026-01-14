В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало радиофармацевтический препарат «Ракурс, 223Ra» для лечения рака. Первая партия уже поступила в медучреждения, сообщила пресс-служба ФМБА.

Лекарство прошло госрегистрацию и разрешено к использованию. В основе разработки — радионуклид радий-223. Препарат предназначен для лечения нескольких видов онкологических заболеваний, преимущественно при метастазах в костях.

В ФМБА объяснили, что радиоактивное излучение 223Ra воздействует на костные метастазы, «уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов». Внедрение препарата «имеет стратегическое значение для российского здравоохранения», потому что в том числе помогает обеспечить технологический суверенитет страны, убеждены в агентстве.

В октябре ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко рассказывал, что проводятся испытания трех таргетных препаратов для лечения рака желудка, плоскоклеточного рака головы и шеи, а также рака молочной железы. Закончить их планировали к концу 2025 года.