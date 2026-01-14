Суд добавил 340 млн на строительство дороги под Угличем

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО "УМПРЭО" к управлению ЖКК и строительства администрации Угличского района об обязании увеличить контракт на реконструкцию дороги от трассы Р-132 «Золотое кольцо» до села Красного на 340 млн руб. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Карта местности, по которой проходит дорога Р-132 - Красное

Муниципальный контракт на проектирование и реконструкцию трассы был заключен в 2023 году. Его сумма составила 398 млн руб. В 2024 году проект прошел государственную экспертизу. Согласно документу, стоимость работ по второму этапу реконструкции увеличилась на 340 млн руб. Подрядчик направил письмо заказчику с просьбой увеличить сумму контракта, заключив дополнительное соглашение, однако положительного ответа не получил.

«В связи с бездействием заказчика по указанному вопросу подрядчик вынужден обратиться в арбитражный суд с заявлением о понуждении стороны к изменению существенных условий исполняемого муниципального контракта»,— говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу, что сохранение существующих условий договора создает риск незавершения работ по контракту в полном объеме. Суд указал, что средства на реконструкцию дороги в сумме 308 млн руб. были выделены из федерального бюджета для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров на 2025 год. Они были сохранены за регионом распоряжением правительства РФ от ноября 2025 года. Кроме того, на 2026 год на развитие инфраструктуры туристских кластеров из федерального бюджета регион также получит более 1 млрд руб.

«При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что источник финансирования имеется»,— говорится в решении суда.

В новой редакции общая стоимость реконструкции дороги составит 738 млн руб. Суд указал на «недопустимость формального подхода» при реализации муниципального контракта и обязал администрацию заключить дополнительное соглашение к контракту на реконструкцию дороги до села Красного. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Угличском районе планировалось построить гостиничный комплекс категории «пять звезд» при участии корпорации «Туризм.РФ». Проект получил название «Волга» или «Домковка» — по названию реки, впадающей в Угличское водохранилище около села Красное. Его предполагалось реализовать в 2022-2024 годах. Затраты инвестора оценивались сначала в 4,5, а затем в 6,5 млрд руб. Информации о начале работ не было.

Антон Голицын