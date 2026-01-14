Саратовский министр повторно оштрафован за срыв сроков легализации такси

Прокуратура Саратовской области в ходе проверки выявила свыше 1 тыс. фактов срыва сроков рассмотрения заявлений на внесение сведений в региональный реестр легковых такси. Надзорное ведомство установило, что региональное министерство транспорта систематически нарушало административные регламенты при оказании государственной услуги, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Министра транспорта Саратовской области оштрафовали а срыв сроков выдачи разрешения на перевозку легковым такси

Фото: gazprom.ru Министра транспорта Саратовской области оштрафовали а срыв сроков выдачи разрешения на перевозку легковым такси

В связи с выявленными нарушениями ведомство внесло представление заместителю регионального правительства и инициировала привлечение министра транспорта области Николая Сергеева к ответственности за нарушение порядка предоставления услуги (ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ). Однако принятые меры не привели к исправлению ситуации: система работы с реестром такси восстановлена не была.

Контрольная проверка, проведенная в августе 2025 года, зафиксировала рецидив нарушений, затрагивающих права как граждан, так и юридических лиц. Учитывая, что господин Сергеев уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения, прокуратура возбудила дело по ч. 4 ст. 5.63 КоАП, которая предусматривает более строгую санкцию за повторное нарушение.

Кировский районный суд Саратова назначил министру штраф в размере 10 тыс. руб. Господин Сергеев обжаловал это решение в Саратовский облсуд, однако апелляционная инстанция оставила постановление первой инстанции в силе.

Нина Шевченко