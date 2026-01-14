Лидером по цене на промземлю стал север Петербургской агломерации
Северное направление Петербургской агломерации возглавляет рейтинг по стоимости земли промышленного назначения. Здесь цена на участки достигает 60–70 млн рублей за гектар, свидетельствуют данные компании Bright Rich | CORFAC International.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Наиболее привлекательными считаются территории между деревней Скотное и Кольцевой автомобильной дорогой (КАД). Этот район популярен у компаний, стремящихся быть ближе к Петербургу. Однако спрос здесь значительно превышает предложение: ощущается нехватка площадок под строительство производственно-складских объектов, что усугубляется дефицитом энергомощностей и сложным рельефом местности.
В южной части агломерации цены на землю под застройку колеблются от 25 до 70 млн рублей за гектар. Стоимость участков зависит от степени их инженерной подготовки, близости к КАД, а также к ключевым транспортным артериям — Московскому шоссе и Софийской улице. Локация востребована предприятиями, ориентированными на поставки из Москвы и центральной России, хотя загруженность дорог остается ее главным минусом.
На востоке Петербурга и прилегающих районах Ленобласти цены значительно ниже — 20–35 млн рублей за гектар. Основной интерес покупатели проявляют к участкам между деревней Разметелево и КАД вблизи Мурманского шоссе. Сниженная стоимость объясняется проблемами с подведением энергоресурсов, менее удобным расположением и неоднородным качеством дорожной сети.