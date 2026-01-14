В Петербурге задержали учащуюся техникума по делу о мошенничестве на 5 млн рублей

Полицейские Московского района Санкт-Петербурга задержали 20-летнюю учащуюся техникума, подозреваемую в соучастии в мошенничестве в отношении школьницы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию 28 декабря обратилась 47-летняя жительница дома № 3 по Московскому шоссе. По ее словам, в период с 24 по 26 декабря неизвестные звонили ее 15-летней дочери и под предлогом «декларирования денежных средств» убедили девочку забрать из дома все семейные накопления и передать их курьеру.

Школьница встретилась с курьером возле дома и передала 5 млн рублей наличными, а также ювелирные украшения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подозреваемую задержали 13 января около 17:00 возле дома № 51 по улице Ленсовета. По предварительным данным, она выполняла роль курьера.

Артемий Чулков