Более 70 тыс. жителей Брянской области столкнулись с перебоями в электричестве после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по объектам энергетики Брянской области. Повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция. С перебоями столкнулись более 70 тыс. жителей в двух муниципалитетах региона, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Информацию о пострадавших при атаке господин Богомаз не уточнил. По его словам, на местах повреждений ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится под контролем, заверил глава региона.

Кроме того, в период с 23:00 мск 13 января до 7:00 мск 14 января над Брянской областью сбиты пять беспилотников ВСУ.