«Технопарк Санкт-Петербурга» купил БЦ «Ростра»

АО «Технопарк Санкт-Петербурга» приобрело бизнес-центр «Ростра» площадью 11,5 тыс. кв. м и земельный участок 6,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в консалтинговой компании Maris, выступившей брокером сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

По данным компании, покупка связана с новой концепцией развития «Технопарка Санкт-Петербурга», которая требует увеличения его площади в 2,5 раза. Задачу по масштабированию поставило правительство города. За счет новой локации рассчитывают увеличить в два-три раза число резидентов, работающих в робототехнике, мед- и биотехнологиях и беспилотных системах, а также учесть потребности резидентов Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем — сейчас это 71 компания.

Бизнес-центр «Ростра» относится к классу B и расположен в Красногвардейском районе Петербурга. Он состоит из двух корпусов — пятиэтажного офисного здания и двухэтажного административного корпуса. Объект ввели в эксплуатацию после реконструкции здания Санкт-Петербургского трикотажного объединения «НИКА». В 2009 году этажность основного корпуса увеличили с трех до пяти этажей, также в нем заменили инженерные коммуникации, установили вентиляцию и систему центрального кондиционирования и организовали охраняемую наземную парковку.

Артемий Чулков