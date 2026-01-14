Пермская сеть китайских товаров «Ни Хао» начала экспансию в другие регионы

Пермская сеть китайских товаров «Ни Хао» открыла супермаркеты в Екатеринбурге, Челябинске, Ижевске, сообщает интернет-газета «Текст». Кроме того, «Ни Хао» запустила одноименную точку в Березниках.

Супермаркет китайских товаров «Ни Хао» открылся в Перми в октябре 2024 года. Компания специализируется на продаже товаров из Китая и Юго-Восточной Азии: это специи, соусы, крупы вроде риса и лапши, традиционные снеки, сладости, напитки и различные сорта чая. Сегодня сеть «Ни Хао» насчитывает в Перми четыре точки.