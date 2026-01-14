Последние три года стали самыми жаркими в истории человечества

Годы с 2023 по 2025 стали самыми жаркими за всю постиндустриальную историю человечества, то есть по крайней мере с 1850 года. По данным службы наблюдения за изменением климата европейской программы Copernicus, самым жарким из трех остается 2024 год, чуть уступает ему 2023-й, тройку замыкает 2025-й.

Как отмечают ученые, 2025 год оказался самым «прохладным» из трех жарких лет благодаря воздействию климатического явления Ла-Нинья. Но при этом в 2025 году среднемировая температура, то есть усредненное значение температуры поверхности Земли, на 1,47°С превышала показатель доиндустриального периода конца XIX века. Кроме того, январь 2025 года был самым жарким январем за все время исследований. Прошлый год также был самым жарким для Антарктиды и вторым по уровню жары для Арктики. И на половине суши Земли в течение года было больше, чем обычно, дней с сильной жарой, когда температура воздуха поднималась выше +32°С.

По оценкам экспертов, еще до конца текущего десятилетия будут нарушены рекомендации Парижского соглашения по климату, которое призывало не допустить рост температур более чем на 1,5°С. «Мы неизбежно преодолеем этот порог»,— заявил глава службы Copernicus Карло Буонтемпо, добавив, что «выбор сейчас лишь в том, как лучше справиться с неизбежным превышением и его последствиями». Ученые также предупреждают, что планету ждут новые рекорды жары, и через 20 лет «мы будем смотреть на период середины 2020-х годов как на относительно прохладный».

Алена Миклашевская