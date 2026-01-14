ООН: безработными в 2026 году останутся 186 млн человек

Средний показатель безработицы в мире по итогам 2026 года составит 4,9%, прогнозирует Международная организация труда (МОТ). Таким образом, она останется на уровне 2025 года, считают специалисты ООН, а без работы к концу этого года будут числиться порядка 186 млн человек.

Как говорится в докладе МОТ, в богатых странах количество рабочих мест вырастет на 0,5%, в то время как в бедных странах — на 3,1%. Это отражает старение населения в более богатых странах, где меньше людей трудоспособного возраста могут найти работу или сохранить ее. В Европе безработица сохранится на уровне 5,5%, а в США и Канаде она начнет расти в среднесрочной перспективе.

Впрочем, отмечает МОТ, наличие работы еще не означает достойного заработка: около 300 млн человек по всему миру живут в крайней нищете, зарабатывая меньше $3 в день. А во многих странах Африки и Латинской Америки более половины населения заняты в теневом секторе экономики.

Кирилл Сарханянц