Грузовик со снегом в Нижнем Новгороде сбил столб, который упал на автобус

Груженый снегом автомобиль Shacman 13 января при движении задним ходом сбил столб электроосвещения около автобусной остановки на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде. Опора упала на подходивший автобус ЛиАЗ, сообщили в региональной ГАИ.

Фото: ГАИ Нижегородской области

В результате пострадала пассажирка 1954 года рождения, которая выходила из общественного транспорта. Прибывшая скорая помощь осмотрела ее на месте ДТП. По факту случившегося начато административное расследование.

Галина Шамберина