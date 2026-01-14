Клубный дом на Баумана: PAN City Group объявляет старт продаж нового дома

Девелопер PAN City Group1 встречает новый год новым амбициозным проектом и объявляет старт продаж квартир в Клубном доме на Баумана, 25д2. Основываясь на многолетнем опыте строительства проектов для особой аудитории, PAN создает новый дом для тех, кто ценит собственный комфорт и разбирается в подлинных ценностях. Для тех, кто не готов к компромиссам, зная, что достоин самого лучшего.

«Мы создаем этот дом для тех, кто ценит тишину не как отсутствие звуков, а как пространство для мысли, для семьи, для себя», – рассказывает Андрей Полуянов, генеральный директор PAN City Group. Расположенный в тихом центре Индустриального района, клубный дом скрыт от шумных дорог, но находится в центре событий – любое направление доступно в пределах 15 минут благодаря активно развивающейся транспортной инфраструктуре. Обладающий статусной архитектурой изящной неоклассики, он сочетает в себе благородную сдержанность и современную выразительность.

Баумана, 25д – это идеальный семейный дом: уникальные крупноформатные квартиры с отделкой «чистый лист», приватные пространства, доступные лишь резидентам, уединенный двор с ландшафтным дизайном, и самое важное – окружение со схожими жизненными ценностями.

Ощущение дома начинается с изысканного интерьера двухсветного лобби. Статус дома подчеркивает наполненное светом атриумное пространство с панорамными окнами, выходящими в уютный двор с ландшафтным дизайном.

«При разработке концепции гранд-лобби мы думали о людях, которые будут жить в этом доме. Людях, которые бывали в красивейших местах мира и останавливались в лучших отелях, которые любят искусство, ценят заботу и видят роскошь в деталях. Центральным элементов лобби стало живое дерево, символизирующее семейные ценности, стабильность и процветание», – комментирует Екатерина Волжанина, руководитель отдела продаж PAN City Group.

Непревзойденный уровень комфорта жителей Клубного дома на Баумана обеспечат закрытая, охраняемая территория, консьерж-служба и трехуровневый подземный паркинг с доступом на лифте и продуманными местами хранения (келлерами).

В лимитированной коллекции эксклюзивных планировочных решений вас непременно привлекут просторные кухни-гостиные, уникальные эркерные окна, наполняющие помещения светом, а также панорамные балконы и лоджии, которые позволят в полной мере насладиться чарующим видом на утопающую в закатном солнце пышную зелень Балатовского парка.

Успевайте войти в число первых резидентов на эксклюзивных условиях: выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru и узнайте о специальных условиях покупки у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07.

Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга – ООО «Пермская финансово-производственная группа». Компания имеет в своем портфеле десятки проектов в многоквартирном и загородном строительстве, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, а также в развитии сети технопарков.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 2 ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://dom-baumana.ru.

ООО СЗ "СИТИ Проект"