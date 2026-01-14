Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
WSJ: катализатором протестов в Иране стало банкротство банка Ayandeh

«Самым большим предвестником» назревающей революции в Иране стал крах Ayandeh Bank, пишет The Wall Street Journal.

Банком управляли приближенные к режиму люди, он нес колоссальные убытки (к осени 2025 года они достигли $5 млрд) и выдавал кредиты организациям, принадлежащим руководителям самого банка. Власти Ирана, однако, заваливали его вновь напечатанными деньгами, усиливая инфляцию в стране и ухудшая положение рядовых граждан. Спасти банк властям не удалось — в октябре его ликвидировали. Крах Ayandeh стал символом коррумпированности системы власти и катализатором экономического спада, который в итоге и вылился в беспорядки в стране, пишет WSJ.

Ayandeh Bank был основан в 2013 году Али Ансари, членом одной из самых богатых семей страны и сторонником экс-президента Махмуда Ахмадинежада. Как отмечает WSJ, Ayandeh предлагал самые высокие процентные ставки в стране, что привлекло миллионы вкладчиков, но требовало крупных заимствований у центробанка, который печатал деньги для Ayandeh, даже понимая, что удержать его на плаву не удастся.

В конце декабря иранский риал упал до исторического минимума — 1,42 млн за доллар США. Власти ничего не могли сделать, чтобы остановить обесценивание риала, отмечает WSJ. Из-за санкций США доходы Ирана в твердой валюте от продажи нефти значительно сократились, а зарубежные валютные резервы оказались недоступны. По итогам 2025 года риал потерял 84% своей стоимости по сравнению с долларом. Цены на продукты питания выросли на 72% в годовом исчислении, что почти вдвое превышает средний показатель за последние годы. «Средний класс уничтожен,— заявила WSJ жительница Тегерана.— Когда ты больше не можешь даже попытаться раздобыть еду, тебе уже нечего терять».

Кирилл Сарханянц

Протесты в Иране

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

