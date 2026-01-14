Новосибирский «Торговый центр “Атолл”» оказался в процедуре наблюдения

Процедура наблюдения введена в новосибирском ООО «Торговый центр “Атолл”» (ТЦ «Атолл») — крупной компании по производству и продаже ювелирных изделий. Соответствующее решение арбитражный суд Новосибирской области вынес 12 января.

Иск был подан индивидуальным предпринимателем Татьяной Алейниковой. Задолженность по договору поставки перед ней, согласно решению суда, составила в общей сложности около 5 млн руб.

ТЦ «Атолл» реализует ювелирную продукцию под брендом Atoll. По данным сайта компании, она представлена в 85 регионах РФ. Два фирменных магазина работают в Новосибирске и Искитиме (Новосибирская область). С 2023 года компания представлена на популярных маркетплейсах.

В «СПАРК-Интерфакс» соучредителями ООО «Торговый центр “Атолл”» указаны Евгений Епимахов, Михаил Новиков и Иван Бойкин. В 2024 году компания получила выручку в объеме 0,5 млрд руб. и чистую прибыль 8,7 млн руб.

Итоги процедуры наблюдения арбитраж планирует рассмотреть в июне 2026 года.

Валерий Лавский