Аэропорт Курумоч в новогодние праздники обслужил 112 тысяч пассажиров

Аэропорт Курумоч с 30 декабря по 11 января обслужил 112 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В праздничные дни из Курумоча самолеты летали по 35 направлениям, включая 12 внутрироссийский и 17 международных рейсов.

«Основными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Новосибирск. Наиболее загруженными днями стали 9-11 января – по 72 обслуженных рейса»,— говорится в сообщении аэровокзала.

Восемь рейсов Курумоч принял как запаской аэропорт из-за погодных условий и из-за действующих ограничений полетов в периметре городов назначения.

Сабрина Самедова