Уголовные дела против украинского политика Юлии Тимошенко

Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко сообщила, что минувшей ночью в офисе ее партии прошли обыски. Она обвиняется в подкупе парламентариев для поддержки при голосовании за законопроекты. За что ранее преследовали лидера «Батькивщины» — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Тимошенко в 2019 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Юлия Тимошенко в 2019 году

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

В январе 2001 года генпрокуратура Украины обвинила вице-премьера Юлию Тимошенко в подлоге документов, контрабанде газа и уклонении от уплаты налогов во времена ее руководства корпорацией «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). 19 января Юлия Тимошенко была уволена, а 13 февраля помещена в СИЗО, где провела 42 дня. В 2002 году суд признал дело незаконным. Одновременно Главная военная прокуратура РФ расследовала в отношении Юлии Тимошенко дело о даче взяток чиновникам Минобороны, но позднее оно было закрыто за истечением срока давности.

В мае 2004 года генпрокуратура Украины возбудила в отношении депутата Юлии Тимошенко уголовное дело по факту взяточничества: по материалам следствия, она пыталась с помощью взятки повлиять на решение суда и освободить из-под стражи Геннадия Тимошенко и Антонину Болюру, входивших в управление корпорации ЕЭСУ. Генпрокуратура Украины неоднократно вносила в парламент представление о привлечении Юлии Тимошенко к уголовной ответственности, но депутаты голосовали против.

11 апреля 2011 года генпрокуратура Украины возбудила на экс-премьера (занимала этот пост в 2005 и 2007–2010 годах) уголовное дело за превышение должностных полномочий при подписании газового контракта с РФ в 2009 году. 11 октября 2011 года Юлия Тимошенко была признана виновной и приговорена к семи годам лишения свободы. Наказание она отбывала в женской колонии в Харькове.

13 октября 2011 года Служба безопасности Украины возбудила в отношении Юлии Тимошенко еще одно дело — о растрате средств госбюджета. По версии следствия, в 1996 году она возложила на государство долг ЕЭСУ перед Минобороны РФ в $405,5 млн. Позже это дело было закрыто.

18 января 2013 года следствие вручило Юлии Тимошенко официальное подозрение в организации убийства бизнесмена и депутата Евгения Щербаня в 1996 году. По делу проводились допросы свидетелей, но в мае 2013 года следствие было остановлено.

22 февраля 2014 года после отстранения президента Виктора Януковича Верховная рада освободила Юлию Тимошенко из заключения. В апреле того же года Верховный суд Украины прекратил ее уголовное преследование.