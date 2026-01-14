Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэрия отсудила неустойку у подрядчика работ в парке 30-летия Победы

Арбитражный суд Ярославской области решил взыскать с ООО «Ярдорремстрой» в пользу МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля 1,6 млн руб. в качестве неустойки по контракту на благоустройство парка 30-летия Победы. Решение суда опубликовано в картотеке дел.

Фото: мэрия Ярославля

Стороны в марте 2024 года заключили контракт стоимостью 64 млн руб., в рамках которого подрядчик «Ярдорремстрой» должен был ко 2 сентября 2024 года полностью закончить работы по благоустройству парка. Этого не произошло. В конце декабря 2024 года мэрия решила отказаться от исполнения контракта, в начале января решение вступило в силу.

Неустойка посчитана за период с 3 сентября 2024 года по 9 января 2025 года, то есть с момента срыва сроков работ и до расторжения соглашения. Кроме того, с подрядчика взыскали 74 тыс. руб. в качестве возмещения расходов на оплату госпошлины.

Работы по благоустройству парка продолжило МБУ «Горзеленхозстрой». 16 декабря 2025 года мэрия, отвечая на вопрос местной жительницы, сообщила, что благоустройство еще продолжается.

Алла Чижова

