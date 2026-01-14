В Липецкой области продается несостоявшийся в ОЭЗ инвестпроект «Лилиани»

В Липецкой области выставлен на продажу инвестиционный проект по выпуску пластиковых рукавов для переработки полиэтилена, ранее заявленный к реализации на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Липецк». Соответствующее предложение размещено на онлайн-площадке Сбербанка. Стоимость лота составляет 169 млн руб.

Речь идет о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Арлан-машины», зарегистрированного в городе Грязи и имеющего статус резидента ОЭЗ. Стоимость уставного капитала в составляет 100 тыс. руб., цена сделки определена в 50 млн руб. Дополнительно покупателю предлагается принять на себя обязательства по погашению задолженности ООО «Лилиани» в размере 105 млн руб., включая 14 млн руб. процентов. Как следует из материалов предложения, активы компании включают арендованный земельный участок площадью 10,7 га на территории ОЭЗ. Проектом предусмотрена возможность подключения железнодорожного пути. Также подготовлена проектная документация на строительство складско-промышленного комплекса.

В составе имущества указано технологическое оборудование, закупленное для запуска производства. В частности, речь идет о машине для упаковки многослойной пленки итальянского производства, стоимость которой оценивается в 62,5 млн индийских рупий (более 54 млн руб. — по курсу Центрального банка на 14 января). Также предлагается экструдер для выпуска семислойной пластиковой пленки производительностью до 1,5 тыс. кг в час. Оборудование оплачено частично, остаток платежей по контракту составляет около 185,5 млн индийских рупий (более 161 млн руб. — по курсу ЦБ на 14 января).

Финансирование проекта осуществлялось в том числе за счет заемных средств. По данным продавца, ООО «Арлан-машины» привлекло кредиты Сбербанка на общую сумму 110,5 млн руб. В ноябре прошлого года банк обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании компании банкротом.

«Ъ-Черноземье» запросил комментарий у продавца. Инвестором проекта выступал Армен Налбандян, совладелец ростовского предприятия «Лилиани». В материалах объявления указано, что после выхода на проектную мощность предприятие могло бы обеспечивать годовую выручку на уровне 3–3,2 млрд руб., а чистую прибыль — в диапазоне 500–700 млн руб.

Первоначально компания «Арлан-машины», входящая в группу «Лилиани», планировала реализовать на грязинской площадке проект по производству сельскохозяйственной техники. В 2022 году объем заявленных инвестиций оценивался в 1,3 млрд руб., предполагалось создание 111 рабочих мест, а запуск предприятия намечался на первую половину 2024 года. Однако уже в 2023 году резидент ОЭЗ скорректировал параметры проекта, снизив объем планируемых вложений до 800 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Арлан-Машины» зарегистрировано 16 мая 2022 года в Грязинском районе Липецкой области. Компания специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором и владельцем общества является Армен Налбандян. На протяжении всех трех лет работы выручка у ООО «Арлан-Машины» отсутствовала. По итогам 2024 года чистый убыток составил 808 тыс. руб., что на 122% превышает показатель 2023 года. ООО «Лилиани» зарегистрировано в Батайске Ростовской области в 2000 году для производства прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Армен Налбандян — единственный совладелец и гендиректор. Выручка за 2024 год составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль —171 млн руб.

Анна Швечикова