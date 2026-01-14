Медведев может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму

Партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму 20 сентября 2026 года может возглавить ее председатель, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом сообщили «Ведомостям» источники, близкие к администрации президента, и собеседник в ЕР.

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

В партии обсуждается вариант, при котором Дмитрий Медведев станет первым номером списка — либо единолично, либо в составе федеральной пятерки. Окончательного решения пока нет. Конфигурацию перечня планируют определить весной.

Источники издания указывают, что рейтинг главы ЕР сейчас превышает показатели перед выборами 2021 года. Его публичная активность и внимание к темам безопасности и миграции вызывают поддержку у патриотически настроенных избирателей. При этом антирейтинг Дмитрия Медведева, по словам источников, остается низким.

В 2021 году федеральную часть списка «Единой России» возглавлял тогдашний министр обороны, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу, вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым и другими. Перед теми выборами уровень доверия к Дмитрию Медведеву оценивался в 18–25%, сейчас открытые замеры дают около 42,5%. Господин Медведев возглавлял список партии ранее — в 2016 году, а также в 2011-м, когда решение было частью «рокировки» с президентом Владимиром Путиным.

Предыдущие выборы в Госдуму состоялись 17–19 сентября 2021 года. По их итогам «Единая Россия» набрала 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, ЛДПР — 7,55%, «Новые люди» — 5,32%, Партия пенсионеров — 2,45%.