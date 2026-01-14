В Архангельске врача осудили за смерть пациентки после ошибочного направления на МРТ

Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор врачу-ревматологу государственного мед учреждения, признав ее виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Суд установил, что лечащий врач пациентки 1948 года рождения, неправильно выбрала метод диагностики заболевания. Несмотря на достоверные сведения о наличии у женщины кардиостимулятора и безусловных противопоказаний к проведению МРТ, врач выдала направление на магнитно-резонансную томографию правого плечевого сустава, не указав в документе каких-либо ограничений.

26 августа 2024 года пациентка прибыла в медучреждение для проведения исследования. Руководствуясь выданным направлением, ей начали проводить МРТ, в ходе которого произошел сбой в работе кардиостимулятора. У женщины наступила острая остановка кровообращения и клиническая смерть. В тот же день ее в тяжелом состоянии госпитализировали, однако 29 августа 2024 года пациентка скончалась.

Подсудимая вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на один год.

Артемий Чулков