Цены на бриллианты упали до 11-летнего минимума из-за популярности бижутерии
Индекс цен на бриллианты массой 1 карат на 1 января упал на 10% год к году и составил 4,15 пункта, обновив минимум с января 2015 года. В течение декабря 2025 года индекс снизился на 2%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании Rapaport.
Сильнее всего в цене упали более мелкие камни массой 0,3 и 0,5 карата. Индекс цен на бриллианты массой 0,3 карата снизился на 20% за год и на 9% в декабре — до 0,84 пункта. Индекс цен на камни массой 0,5 карата сократился на 26% за год и на 6% за декабрь — до 1,24 пункта.
Цены на более крупные бриллианты массой 3 карата в 2025 году снизились на 0,3% — до 18,21 пункта. В последнем месяце прошлого года индекс цен на эти камни вырос на 0,3%. Индекс международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) в прошлом году снизился на 12% — до 84,92 пункта (минимум с 2019 года). Также упали цены на необработанные драгоценные камни. Индекс цен на алмазы Zimnisky Global Rough Diamond Price Index за 2025 год уменьшился на 3% — до 137,6 пункта.
Аналитики Rapaport указали на сохранение тенденций 2025 года на рынке. Слабый спрос на бриллианты, в частности, наблюдается в Китае. Там также растет доля искусственных камней на рынке ювелирных изделий. При этом, по данным Rapaport, увеличивается спрос на камни массой 1 карат и более.