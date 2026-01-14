Коммунальные службы Астрахани переведены в режим повышенной готовности

В Астрахани пошел снег, синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Городские коммунальные службы готовы к интенсивной работе, сообщил мэр города Игорь Редькин.

Фото: Администрация Астрахани Коммунальщики готовы к снегопаду и морозам

В распоряжении находится около 30 спецмашин, которые будут убирать снег, посыпать дороги противогололедной смесью и откачивать талые воды. Около 300 сотрудников займутся расчисткой тротуаров, парков и скверов.

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации на линиях освещения и светофорах будут задействованы бригады предприятий «Горсвет» и «Мосты и каналы». Аварийно-спасательный центр будет работать круглосуточно.

Профильные ведомства готовы оперативно реагировать на обращения граждан. Глава города также напомнил, что уборка территорий вокруг коммерческих объектов и жилых домов является обязанностью предпринимателей и управляющих компаний.

Марина Окорокова