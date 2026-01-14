АвтоВАЗ завершил предыдущий год с прибылью

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о завершении 2025 года с прибылью, однако точная сумма не была раскрыта. Он отметил, что прибыльным стал также входящий в группу Авто Финанс Банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Соколов рассказал, что банк привлек средства по рыночным ставкам, которые превышали ключевую ставку. сообщает «Интерфакс». В числе финансовых партнеров АвтоВАЗа названы как государственные, так и частные кредитные учреждения. Особое внимание было уделено сотрудничеству со Сбербанком.

Глава компании напомнил, что основная часть кредитного портфеля была сформирована при предыдущих акционерах. Размер текущего долга не был уточнен.

Андрей Сазонов