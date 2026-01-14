АвтоВАЗ завершил предыдущий год с прибылью
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о завершении 2025 года с прибылью, однако точная сумма не была раскрыта. Он отметил, что прибыльным стал также входящий в группу Авто Финанс Банк.
Фото: пресс-служба президента РФ
Господин Соколов рассказал, что банк привлек средства по рыночным ставкам, которые превышали ключевую ставку. сообщает «Интерфакс». В числе финансовых партнеров АвтоВАЗа названы как государственные, так и частные кредитные учреждения. Особое внимание было уделено сотрудничеству со Сбербанком.
Глава компании напомнил, что основная часть кредитного портфеля была сформирована при предыдущих акционерах. Размер текущего долга не был уточнен.