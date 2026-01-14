В Самаре в 2025 году от рака умерло около 2,3 тысяч человек

Число пациентов, умерших от злокачественных новообразований в Самаре в 2025 году, составило 2297 человек. В Тольятти в отчетном периоде скончались 1312 человек, а в Сызрани — 419. Об этом говорится в ответе врио министра здравоохранения региона Андрея Орлова на запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина.

По информации областного минздрава, число онкологических больных в Самаре в 2025 году составило 44749 человек. В Тольятти в минувшем году их было зарегистрировано 26728, а в Сызрани — 5945.

Кроме того, в минувшем году в Самаре было впервые выявлено 6884 случая онкологии, в Тольятти — 4146, а в Сызрани — 1047. При этом в целом смертность от злокачественных образований в крупных городах Самарской области в 2025 году по сравнению с 2024-м снизилась, как и количество выявленных новых случаев онкологии.

Георгий Портнов