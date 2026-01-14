АвтоВАЗ завершил 2025 год с прибылью

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подвел финансовые итоги 2025 года. По его словам, компания предварительно завершила предыдущий год с прибылью. Ее объем господин Соколов не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава компании добавил, что прибыльным оказался и входящий в периметр группы Авто Финанс Банк. «Деньги он привлекал по рыночным ставкам. Ключевая ставка была большая, рыночная ставка была еще выше»,— пояснил Максим Соколов на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Среди финансовых партнеров АвтоВАЗа, сказал господин Соколов, как государственные, так и частные банки страны. Отдельно он отметил сотрудничество со Сбербанком. Большая часть кредитного портфеля АвтоВАЗа, напомнил глава компании, сформирована при предыдущих акционерах. Размер текущего долга он не назвал.

«С тех пор "собачка подросла" — процентная нагрузка увеличилась. Тем не менее мы смогли достойно ответить на этот вызов, обеспечив безубыточную финансовую модель нашей деятельности»,— заключил Максим Соколов.