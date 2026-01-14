Прокуратура проводит проверку из-за загрязнения реки марганцем в городе Кузбасса

По факту превышения предельно допустимой концентрации марганца в реке Яя в Тайгинском округе Кузбасса прокуратура региона совместно Роспотребнадзором организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, 13 января жители города Тайга остались без качественной водопроводной воды из-за загрязнения реки. Следственное управление СКР региона проводит проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Как писал «Ъ-Сибирь», ранее окружная администрация сообщила жителям о «недопущении использования водопроводной воды для питьевых целей». На территории Тайгинского округа был введен режим повышенной готовности.

«В администрацию Тайгинского округа внесено представление, решается вопрос о привлечении должностных лиц ресурсоснабжающей организации к административной ответственности»,— говорится в сообщении областной прокуратуры. К городу организован подвоз питьевой воды.

По итогам предыдущей проверки надзорным ведомством были выявлены нарушения законодательства при водоснабжении населения. В частности, обнаружены недостатки в работе водоочистных сооружений ООО «Тайгинское ВКХ», что привело к превышению предельно допустимых концентраций вредных веществ (марганца, железа, хлороформа).

Тайгинский городской округ, включающий Тайгу и пять сельских населенных пунктов, расположен на севере Кузбасса. Население составляет более 21 тыс. человек.

Александра Стрелкова