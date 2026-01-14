Прокуратура заявила о нехватке снегоуборочной техники в Саратовской области

Прокуратура Саратовской области выявила недостатки в работе коммунальных служб во время непогоды, включая несвоевременную уборку и недостаточное количество техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области не хватает спецтехники для уборки снега

Фото: t.me / admpenza, Коммерсантъ В Саратовской области не хватает спецтехники для уборки снега

Фото: t.me / admpenza, Коммерсантъ

С начала зимнего периода 2025–2026 годов прокуроры внесли 76 представлений, что привело к пересмотру планов работы, ремонту и дооснащению снегоуборочной техники. Несмотря на это, остается проблема нехватки спецтехники: бульдозеры и машины со снегоочистительным оборудованием обеспечены всего на 30 % и 35 % от требуемого.

В связи с недостаточным количеством техники и ее ненадлежащей работой прокуратура внесла более 50 представлений собственникам автодорог и руководителям профильных учреждений. Также выявлены нарушения в содержании дворовых территорий у 103 управляющих организаций. В отношении 11 должностных лиц возбуждены административные дела по нарушению правил содержания жилых домов и лицензионных требований. Это стало причиной объявления предостережения министру дорожного хозяйства Федору Котельникову.

В Волжском районе Саратова из 95 единиц техники, необходимых по нормативам, в рабочем состоянии находится только 43. В связи с этим руководителю МБУ «Служба благоустройства Волжского района» вынесли представление, ранее ему также был объявлен выговор главой района Татьяной Ерохиной.

Прокуроры инициировали возбуждение дел за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). На федеральных и региональных дорогах обеспечено круглосуточное дежурство, задействовано более 750 единиц спецтехники, в городах и районах — свыше 580 единиц.

Очистку дворовых территорий проводят 800 работников управляющих организаций. По данным метеорологов, в ближайшие дни в регионе сохранится морозная погода с температурой до -18 °C.

Нина Шевченко