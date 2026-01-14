В Ульяновске запретили крещенские купания на открытых водоемах

«Из-за тонкого ледового покрова, на который опасно выходить даже одному человеку, крещенские купания на открытых водоемах в этом году проходить не будут», — такое заявление сделало МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска» по итогам заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Заседание КЧС под председательством главы Ульяновска Александра Болдакина состоялось в среду, 14 января.

На заседании начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Андрей Тамбовский доложил, что в связи с отсутствием в декабре и январе сильных морозов на водоемах Ульяновска образовался недостаточный ледовый покров, всего 4-5 см. На такой лед, по его словам, опасно выходить даже одному человеку. В связи с этим, отметил глава управления гражданской защиты, крещенские купания на открытых водоемах Ульяновска проходить не будут. «В ходе заседания городской КЧС было принято решение о запрете на проведение крещенских купаний на открытых водоемах»,— подчеркивается в сообщении управления.

На заседании КЧС было отмечено, что в Ульяновске обряд омовения с соблюдением всех мер безопасности для верующих организуют в четырех купелях: у храма святого апостола Андрея Первозванного на проспекте Врача Сурова в Заволжском районе Ульяновска, у храма Ксении Петербургской в селе Арское, в деревне Погребы и в микрорайоне Мостовая (новая купель на улице Труда). Возле купелей будут дежурить городские и областные спасатели.

Аналогичное заявление в среду сделало и региональное ГУ МЧС, отметив, что

«в этом году зарегистрированы только четыре места для купания в Ульяновске», и ГУ МЧС рекомендует гражданам не выходить на лед и не купаться в самостоятельно оборудованных прорубях для купания. «Для пресечения подобных фактов на берегах замерзших акваторий запланировано патрулирование мобильных групп»,— уточняет ГУ МЧС.

Андрей Васильев, Ульяновск