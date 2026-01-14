В Оренбуржье более 67 тысяч человек посетили туристические площадки во время новогодних праздников

С 30 декабря по 11 января 67 тыс. человек посетили туристические объекты Оренбургской области — от горнолыжных комплексов до музейных пространств. Туристический поток вырос на 10% по сравнению с новогодними каникулами прошлого года. Об этом сообщает правительство региона.

Наибольшей популярностью пользовались объекты активного отдыха. Горнолыжные склоны посетили более 30 тыс. человек: «Кувандык365» (13 442 человека), «Олимпиец» (Ташла) (10 400), центр активного отдыха «Гребени» (7500).

Среди природных объектов лидерами являются национальный парк «Бузулукский бор» (2345 посетителей) и база отдыха «Красная гора» в Саракташском районе, известная благодаря съемкам культового фильма «Русский бунт».

Объекты самой протяженной пешеходной музейной улицы в России «Музейная миля» посетили 8376 человек, которые ознакомились с экспозициями ряда музеев.

В праздники Оренбуржье посетили гости не только из Самарской области и Республики Татарстан. В регион приехали туристы из Московской и Калужской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО, Саратова, Благовещенска и Южно-Сахалинска. Заполняемость оренбургских отелей достигла 40%.

