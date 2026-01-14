Достояние династии

«Династические драгоценности: власть, престиж и страсть, 1700–1950» — выставка под таким названием открылась в Hotel de la Marine в центре французской столицы. В XVIII столетии дворец на площади Согласия был сокровищницей французской короны, а сегодня в нем хранится частная коллекция искусства, в том числе ювелирного, семейства катарских шейхов Аль Тани. Al Thani Collection, принадлежащая бывшему эмиру Катара шейху Хамаду бин Абдулле Аль Тани, считается одним из самых выдающихся частных собраний в мире не только по количеству и качеству предметов, но и по широте охвата стран, эпох и культур.

Нынешняя выставка организована Фондом Al Thani Collection и Центром национальных памятников Франции совместно с лондонским музеем Виктории и Альберта. Некоторые экспонаты происходят из архивов ювелирных домов и предоставлены лично представителями европейских монархий, в частности королем Карлом III.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Портлендская тиара, Лондон, около 1889 года. Сапфиры, бриллианты, жемчуг, золото, серебро Фото: The Al Thani Collection, 2018 Корона королевы Виктории, Лондон, 1840-1842 гг. Сапфиры, бриллианты, золото и серебро Фото: Victoria and Albert Museum, London Колье и серьги Стефании де Богарне, великой герцогини Баденской, Париж, около 1806 года. Изумруды, бриллианты, золото, серебро Фото: Victoria and Albert Museum, London Россия, около 1790 г. Бриллианты, золото, серебро, стекло Фото: Victoria and Albert Museum, London Россия, около 1790 г. Бриллианты, золото, серебро, стекло Фото: Victoria and Albert Museum, London Знак Королевского ордена Виктории и Альберта первой степени, 1862-1964 гг. Камея из оникса, бриллианты, рубины и изумруды, золото, серебро Фото: Victoria and Albert Museum, London Следующая фотография 1 / 6 Портлендская тиара, Лондон, около 1889 года. Сапфиры, бриллианты, жемчуг, золото, серебро Фото: The Al Thani Collection, 2018 Корона королевы Виктории, Лондон, 1840-1842 гг. Сапфиры, бриллианты, золото и серебро Фото: Victoria and Albert Museum, London Колье и серьги Стефании де Богарне, великой герцогини Баденской, Париж, около 1806 года. Изумруды, бриллианты, золото, серебро Фото: Victoria and Albert Museum, London Россия, около 1790 г. Бриллианты, золото, серебро, стекло Фото: Victoria and Albert Museum, London Россия, около 1790 г. Бриллианты, золото, серебро, стекло Фото: Victoria and Albert Museum, London Знак Королевского ордена Виктории и Альберта первой степени, 1862-1964 гг. Камея из оникса, бриллианты, рубины и изумруды, золото, серебро Фото: Victoria and Albert Museum, London

Выставка исследует, как драгоценности — заказанные, подаренные, унаследованные, обменянные — формировали политическую идентичность, церемониальную жизнь и визуальный стиль правящей династии. Они подтверждали легитимность и повышали авторитет, выражали благосклонность и укрепляли династические союзы, а также служили личными символами любви, привязанности и верности.

Первый зал с инсталляцией из золотых цветов (сценография выполнена японским архитектором Цуеси Тане) знакомит с самыми невероятными камнями в мире. В витринах выставлены знаменитые бриллианты «Звезда Голконды» 57,31 карата и 90-каратный «Бриолет Индии», два шестиугольных резных изумруда эпохи Великих Моголов весом 212,3 и 87,8 карата, бразильские топазы и уральские аметисты из гарнитуров императрицы Марии Луизы.

Экспозицию продолжает галерея с 11 тиарами и диадемами. Самая старинная, принадлежавшая фаворитке короля Георга IV Марии Фитцгерберт, датирована 1810–1820 годами. Самую «свежую», 1937 года, некогда носила сестра последнего короля Италии Умберто II. Дом Chaumet предоставил на время выставки свою знаменитую тиару «Бурбон-Парма» (1919) в стиле ар-деко, а Cartier — великолепную бриллиантовую «Скотт Таунсенд» (1905).

Витрины в следующих залах разделены по странам и династиям, чтобы продемонстрировать благородный провенанс каждой драгоценной вещи (большинство находится в коллекции Музея Виктории и Альберта и в собрании Al Thani). Французская императрица Жозефина любила двухрядное жемчужное колье и корсажную брошь с рубинами и бриллиантами, а набор золотых украшений с камеями, вероятно, получила от Каролины, королевы Неаполя.

Тиара с изумрудными кабошонами и миниатюрная корона с сапфирами некогда венчали царственную голову королевы Виктории — драгоценностям английской королевы отведена самая большая среди «королевских» витрин. Дизайн сапфирового венца, кстати, придумал ее супруг принц Альберт, а изготовил в 1840–1842 годах ювелир Джозеф Китчинг. Хорошо известен и портрет кисти немецкого художника Винтерхальтера, на котором молодая Виктория позирует в драгоценном венце.

Эпоха французской Второй империи представлена корсажной брошью-розой, полностью усыпанной бриллиантами (принадлежала принцессе Матильде Бонапарт, позднее — Грейс Вандербильт) и восхитительной брошью-пером работы Mellerio, выполненной по заказу императрицы Евгении в 1868 году.

Отдельная витрина посвящена русской императрице Екатерине Великой, а в ней — пара брошей с сапфиром и изумрудом в обрамлении бриллиантов, цветочная брошь с рубинами и бриллиантами (1750–1770), а также ювелирный медальон с ее миниатюрным портретом по эмали в рамке из драгоценных камней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Следующая фотография 1 / 10 Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris Фото: @p.art.iculaire_paris

Завершает экспозицию галерея драгоценностей, созданных по заказу именитых аристократических семейств в XX столетии. Многие европейские монархии уже перестали существовать, и главными заказчиками ювелирного искусства стали промышленники, финансисты, новая элита по обе стороны океана, а также индийские махараджи. В этом разделе знаменитые украшения соседствуют с громкими именами. Тут можно увидеть «солнечную» тиару Cartier (1907) графини Саффолк, бриллиантовые браслеты Cartier в стиле ар-деко Дорис Дьюк, подвески с жемчужинами Рокфеллера, рубиновое колье Cartier (1937), изготовленное для махараджи Наванагара, реплику короны последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви, исполненную ювелирами Van Cleef & Arpels.

Династические сокровища, собранные в залах Hotel de la Marine, поистине не имеют цены. В связи с закрытием Галереи Аполлона в Лувре после громкого ограбления в октябре прошлого года дворец на площади Согласия оказался в фокусе повышенного внимания тех, кого привлекают блеск бриллиантов и королевский провенанс. Меры предосторожности беспрецедентные. По иронии судьбы особняк однажды уже был ограблен. Это случилось во время Великой французской революции в сентябре 1792 года, когда были похищены хранившиеся там сокровища французской короны, в том числе легендарные бриллианты «Регент» и «Санси».

До 6 апреля

Нина Спиридонова