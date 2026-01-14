В Самарской области театр-лауреат «Золотой маски» представит выставку в честь своего 55-летия

Выставка «Театр чудес» (6+) откроется в Новокуйбышевске в художественной галерее «Виктория» в субботу, 17 января, в 14:00 (MSK+1). Она будет приурочена к 55-летию театра «Грань», спектакли которого дважды становились лауреатами премии «Золотая маска». Об этом сообщают представители театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На выставке можно будет увидеть костюмы к спектаклям Cinderella (по сказке братьев Гримм "Золушка"), "Корабль дураков" (средневековые французские фарсы) и "Три сестры" (А. Чехов), а также афиши, реквизит, эскизы костюмов, макеты сценографии художников, в разное время работавших с театром " Грань" – это Владимир Боер, Урсула Берг, Алена Сидорина, Елена Соловьева, Татьяна Рассказова, Андрей Кулаковский, Александр Хохлов и Алиса Якиманская», — говорится в сообщении.

Часть экспозиции посвящена рождественским спектаклям: театр ставит их с 1992 года. На выставке можно будет увидеть рождественский вертеп с куклами из представления «История о Рождестве Христовом». Также выставка включает кукол и предметы из спектакля «Рождество. Начало пути» в постановке Дениса Бокурадзе.

Особое внимание на экспозиции уделено спектаклю «Театр чудес» по интермедиям Мигеля Сервантеса, поставленному в 1995 году Эльвирой Дульщиковой и вновь представленному в 2018 году режиссером и худруком театра «Грань» Денисом Бокурадзе.

Театр «Грань» удостоился национальной премии «Золотая маска» в 2017 и 2018 году. В 2017 году лауреатом стал спектакль «Корабль дураков», в 2018 году — постановка «Король Лир» (в номинации «Драма/Работа художника по костюмам» была отмечена Елена Соловьева).

Георгий Портнов