Спасатели Удмуртии спасли замерзающего мужчину, найденного рыбаками на реке Кама

В Удмуртии спасатели оказали помощь мужчине с переохлаждением. Его обнаружили рыбаки на реке Кама 13 января. Пострадавший лежал на льду и не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

«Спасатели на аэролодке выдвинулись к указанному месту. Мужчину оперативно доставили до берега и передали сотрудникам скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении. Сейчас его жизни ничего не угрожает.